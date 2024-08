agenzia

Vademecum della Pontificia Accademia per la Vita

ROMA, 08 AGO – No all’eutanasia, sì alle cure palliative ma anche uno “spazio per la ricerca di mediazioni sul piano legislativo”. E’ la posizione della Pontificia Accademia per la Vita sul fine vita espressa in un vademecum dal titolo ‘Piccolo lessico del fine vita’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA