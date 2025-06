Venditti canta in carcere minori per notte prima degli esami

agenzia

Cantautore con i giovani detenuti maturandi in istituto a Roma

ROMA, 09 GIU – Il prossimo 11 giugno Antonello Venditti, alla vigilia degli esami di maturità, sarà nel carcere minorile capitolino di Casal del Marmo per suonare e incontrare i giovani detenuti che passeranno la loro “notte prima degli esami”, come la celebre canzone del cantautore romano. “L’idea che ci sia qualche ragazzo che ha sbagliato, che ora sia in un istituto di correzione e che abbia la voglia di affrontare la prigionia studiando, è una cosa molto degna di nota. Non vedo l’ora che arrivi l’undici giugno a Casal del Marmo”, spiega Venditti sui social. L’iniziativa è stata promossa dallo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal sottosegretario Andrea Ostellari.

