Venditti ‘mai pm nel processo Stasi, ci si attenga ai fatti’

L'ex procuratore di Pavia invita a evitare narrazioni lesive

PAVIA, 24 MAG – L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, tramite l’avvocato Domenico Aiello, invita “ad attenersi ai fatti nella loro oggettività e continenza” in merito alle notizie sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco, evitando “ulteriori narrazioni e ricostruzioni diffamatorie e lesive del decoro e del patrimonio di onorabilità” dell’ex magistrato, oggi in pensione. Il legale in una nota ricorda che nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi Venditti “non ha mai svolto la funzione di magistrato” presso la Procura di Vigevano, allora competente, “né tantomeno nelle successive fasi dibattimentali e di impugnazione”. “Venditti dunque – conclude Aiello – non ha mai rappresentato la pubblica accusa nel processo che ha condotto alla condanna di Alberto Stasi”.

