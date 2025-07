Venerdì maltempo al Nord, da lunedì probabile anche al Centrosud

agenzia

iLMeteo.it, temperature potrebbero crollare anche di 10 gradi

ROMA, 01 LUG – Pausa, venerdì prossimo, per l’anticiclone nordafricano che ha ‘infuocato’ l’Italia. Dal 4 luglio in poi, inizierà ad arrivare il maltempo sulle Alpi e in generale al Nord Italia, mentre al Centrosud le avverse condizioni meteo potrebbero arrivare solo da lunedì. In particolare, sabato le temperature massime potrebbero crollare, sotto i colpi di pesanti grandinate e piogge torrenziali, anche di 10°C al settentrione. Le previsioni sono di Antonio Sanò, fondatore de ‘iLMeteo.it’. “Fino a giovedì – precisa – il tempo sarà caldo e localmente ancora più caldo. Si teme di superare alcuni record specie in Pianura Padana dove le condizioni saranno, tra l’altro, afosissime. In questo periodo di ulteriore riscaldamento, attenzione però a temporali isolati, molto localizzati ma forti: al Nord si teme, oltre ai record di caldo ed afa, anche alcuni fenomeni particolarmente violenti, come successo anche nelle ultime ore”. Questi nubifragi isolati diventeranno, purtroppo, organizzati ed accompagnati da molti altri eventi da venerdì pomeriggio in poi: la previsione indica per sabato 5 luglio un passaggio dall’estate africana all’estate italiana con massime intorno ai 30°C e non più 40°C. “Ma questo crollo, se confermato – nota Sanò – sarà accompagnato da un alto prezzo da pagare: i modelli indicano l’elevata possibilità di supercelle temporalesche, grandine e anche colpi di vento come tornado entro il weekend”. Tutto questo è previsto, però, solo al Nord; per il Centro ed il Sud, il maltempo dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Nel dettaglio: Martedì 1: Al Nord: temporali sparsi, specie sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo a 37-40°C. Al Sud: sole e caldo. Mercoledì 2: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti. Al Centro: sole e caldo estremo, acquazzoni sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo estremo. Giovedì 3: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti. Al Centro: sole e caldo estremo, temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: intenso break temporalesco e calo termico al Nord nel weekend del 5-6 luglio.

