Venerdì sciopero nazionale Cub di 24 ore trasporto aereo

Amoroso, inaccettabile non aiutare il popolo palestinese

MILANO, 24 SET – La Cub-Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo e aeroportuale e anche dell’indotto per venerdì prossimo per motivi collegati al contratto e anche per l’occupazione israeliana di Gaza. Saranno garantite le fasce orarie previste dalle legge 7-10 e 18-21 e i voli dell’elenco Enac. Il segretario Antonio Amoroso da un lato denuncia che “cresce il traffico passeggeri e merci ma aumenta lo sfruttamento e si tagliano salari e diritti dei lavoratori” e dall’altro che “è inaccettabile non contribuire alla lotta per la sopravvivenza del popolo palestinese”. Sul piano contrattuale lo sciopero è stato proclamato per “il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale, calcolato sulla paga attuale e il versamento dei relativi importi maturati dal 2007 ad oggi; il pagamento dell’onere per i lavoratori del lavaggio indumenti da lavoro dal 2007 ad oggi e il versamento per ogni giorno di ferie della retribuzione comprensiva delle indennità di turno, di campo, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, festivo e domenicale, nonché del relativo ticket restaurant (sentenza della Cassazione n. 25840 del 27.9.2024)”.

