Venezia, arriva il primo taxi acqueo elettrico

L'anteprima al Salone Nautico di Venezia

VENEZIA, 27 MAG – Sarà il Salone Nautico di Venezia – da giovedì 29 maggio al 2 giugno – il palcoscenico in cui sarà presentato il primo taxi acqueo full-electric veneziano. “Lucietta”, questo il nome dato all’imbarcazione, è stato progettato dal Gruppo svizzero Repower (partner tecnico del boat show) , in collaborazione con Nauta Yachts per il design e Cantiere Serenella di Murano per la realizzazione artigianale. Lucietta, spiega una nota dei progettisti, rappresenta il nuovo paradigma della mobilità urbana elettrica a Venezia e “il punto di equilibrio tra tradizione e innovazione: il fascino storico del taxi veneziano, rivisitato in forme moderne e sostenibili. La barca, infatti, è stata progettata e realizzata coinvolgendo una selezione di taxisti veneziani attraverso un sondaggio, grazie al quale sono state definite le specifiche necessarie per un’imbarcazione nata pensando alla laguna ma in grado di essere a proprio agio anche in contesti diversi. Il primo taxi a motore elettrico sarà protagonista anche durante la 82/a Mostra del Cinema di Venezia, la manifestazione clou per i taxisti veneziani, impegnati nei trasferimenti di attori e vip dalla città storica all’isola del Lido.

