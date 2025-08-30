Venezia, chef Vettorello dedica un piatto a Julia Roberts e lei promette che lo assaggerà presto

Mostra del Cinema e alta cucina

Lo chef ha raccontato all’attrice la genesi di Eat, Love, Julia che prende ispirazione dal film interpretato dall'attrice Eat Pray Love

Un incontro speciale al Lido: Tino Vettorello ha presentato a Julia Roberts il piatto che le ha dedicato per il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia. Lo chef ha raccontato all’attrice la genesi di Eat, Love, Julia, strappandole la promessa di andare ad assaggiarlo prima possibile.

«È stato emozionante ricevere il suo iconico sorriso e le sue parole di gratitudine. Julia Roberts ha detto di sentirsi onorata e che è la prima volta che uno chef pensa a un piatto esclusivo per lei. Le ho spiegato che questo raviolo nasce dal desiderio di raccontare il suo carattere: dolce ma deciso, elegante e capace di lasciare un segno. Lei ha ascoltato con curiosità e mi ha promesso che, appena avrà l’occasione, verrà ad assaggiarlo», ha raccontato lo chef Vettorello.