Venezia lancia il ‘Blue Deal’, alleanza delle Città dell’Acqua

L'impegno firmato al Climate Week per nuove tecnologie blu

VENEZIA, 04 GIU – Venezia tiene a battesimo il varo di un ‘Blue Deal’, una alleanza tra le città dell’Acqua (allargato anche alle Regioni) che accompagni la rivoluzione verde già in atto per tutelare il futuro del pianeta. La dichiarazione di intenti è stata siglata oggi in occasione della seconda giornata del ‘Venice Climate Weeek’. E’ un sollecito che viene indirizzato ai territori italiani, e all’Unione Europea, per implementare pratiche, programmi e incentivi che incoraggino nuove tecnologie blu distribuite, infrastrutture, imprese e occupazioni che saranno necessarie per adattarsi a una idrosfera imprevedibile Alla base la considerazione che “l’acqua non va più vista come un elemento di divisione tra le terre emerse, bensì come un elemento di congiunzione che permea ogni angolo del pianeta”. Così, l’alleanza delle Città d’Acqua è un invito ai sindaci delle diecimila principali città del mondo a riconoscere di essere non solo “città del pianeta Terra”, ma anche “città del pianeta Acqua” L’ulteriore impegno, in occasione della prossima edizione della Venice Climate Week, e di far partire dagli enti locali una seconda denominazione ufficiale formale del pianeta, come Pianeta Aqua nei suoi patti, codici, leggi e statuti, riconoscendo l’esistenza della specie umana su un unico pianeta acquatico nell’universo.

