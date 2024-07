Venezia, paura alla sagra di Malamocco: il video dei fuochi d’artificio caduti tra la folla

l'incidente

Due persone ferite, tra cui un bimbo di 10 anni

Sono due le persone ricoverate all’ospedale di Venezia dopo essere rimaste ferite dai frammenti dei fuochi d’artificio sparati la scorsa notte nell’isola veneziana di Malamocco. Lo rileva l’Usl lagunare. Per uno dei due, un bambino di 10 anni, i medici stanno valutando se trasferirlo al Centro Ustioni di Padova.«I sanitari in servizio al Lido – spiega Paolo Rosi, direttore del Suem118 – sono intervenuti con l’ambulanza attiva sull’isola ed hanno riscontrato una situazione di comprensibile spavento, con alcuni degli astanti infortunati nel parapiglia. Hanno dovuto prestare cure e soccorso in particolare a due persone: un bambino di circa dieci anni che, colpito alle gambe da frammenti incandescenti, ha subìto ustioni di primo e di secondo grado, e una persona adulta che, nelle fasi concitate dell’incidente, ha riportato un trauma serio al polso». «Altre persone – aggiunge – si sono rivolte nella notte e nella mattinata al Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia, con problematiche minori». L’intervento dell’ambulanza con i sanitari del Suem118 era già sul posto 25 minuti dopo mezzanotte, cioè dodici minuti dopo la chiamata giunta alla Centrale Operativa del Suem118. L’idroambulanza di supporto, che è stata allertata dai sanitari era già attiva alle una decina prima delle 1.