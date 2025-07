Venezia, ticket pagato da 720.000 turisti da aprile

agenzia

Chiusa fase sperimentale, incassati 5.400.000

VENEZIA, 27 LUG – Si è conclusa oggi la fase sperimentale 2025 del Contributo di accesso alla Città antica di Venezia, avviata lo scorso 18 aprile e applicata per 54 giornate, dalle 8.30 alle 16, distribuite tra aprile, maggio, giugno e luglio. Il sistema ha emesso oltre 720.000 voucher di visitatori giornalieri a pagamento, per un incasso di 5.400.000 euro. Nel 2024, anno della prima sperimentazione, nei 29 giorni di applicazione si registrarono 485.000 paganti e circa 2.400.000 euro di entrate. Nel 2025 c’è stato quasi il doppio delle giornate attive, con l’estensione anche ai venerdì e l’introduzione di un sistema tariffario aggiornato: 5 euro per chi prenotava entro il quart’ultimo giorno antecedente alla visita, 10 euro per chi lo faceva nei 3 giorni precedenti. Sul campo, per ogni giorno di utilizzo, sono stati impiegati circa 140 operatori, tra steward, verificatori e agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comune di Venezia e Vela Spa. Sono state svolte oltre 445.000 verifiche sui QR-code in tutti i principali punti di accesso alla città, oltre ai controlli a vista sui turisti che non necessitavano di acquisire un QR. Alla fine si registra l’emissione di circa 2.500 verbali, tra contestazioni e richieste di informazioni integrative. “I risultati registrati confermano la bontà della scelta fatta dall’Amministrazione Brugnaro – dice l’assessore al Bilancio Michele Zuin -. Il sistema ha funzionato anche in questo secondo anno di sperimentazione, dimostrando di poter conciliare l’obiettivo di regolamentare i flussi turistici giornalieri. L’ introduzione delle esenzioni per studenti e residenti in Veneto ha semplificato l’esperienza d’uso senza generare criticità. L’obiettivo del sistema non è fare cassa: le risorse raccolte, al netto dei costi di gestione, saranno destinate a interventi a beneficio dei residenti e delle attività economiche, a partire dal mantenimento della riduzione della TARI” “La strada è tracciata – aggiunge l’assessore al Turismo Simone Venturini – I dati raccolti saranno ora oggetto di analisi incrociata con le altre banche dati a disposizione dell’amministrazione, sia proprie che regionali e nazionali, per valutare gli impatti che le novità introdotte hanno comportato in materia di flussi giornalieri”. La sperimentazione prosegue ora nella sua fase analitica.

