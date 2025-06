Venezia vive la festa della Vogalonga, oggi solo remi in laguna

agenzia

Oltre 7mila vogatori partecipano alla maratona remiera

VENEZIA, 08 GIU – Ritorna la festa del remo a Venezia, con la 49/A edizione della ‘Vogalonga’, la maratona remiera che vede impegnati nella manifestazione simbolo contro il moto ondoso oltre 7mila vogatori, con 1.956 imbarcazioni, e iscritti da 33 paesi. Uno show colorato partito dal bacino di San Marco, che si è poi diretto verso la laguna Nord, da Sant’Erasmo a Mazzorbo, poi Burano e Murano, fino a rientrare in Canal Grande, per un percorso di oltre 30 chilometri. A bordo delle imbarcazioni equipaggi misti, e di tutte le età. E’ il modo in cui, anche se solo per un giorno, il remo, l’antico andar per la laguna, riprende possesso della città sull’acqua.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA