Ventenne in moto muore a Bari in incidente stradale

Dinamica ancora non chiara, indaga la polizia

BARI, 21 LUG – Un giovane di 20 anni che viaggiava in moto è morto nel pomeriggio a Bari su via Gentile, non lontano dal sacrario militare in un incidente stradale la cui dinamica non è ancora del tutto chiara. In una fase iniziale, subito dopo i soccorsi, si era diffusa la voce che si fosse trattato di un omicidio ma questa ipotesi è al momento esclusa. Sull’episodio indaga la polizia. A quanto si apprende, la vittima era in sella a una moto di cui avrebbe perso il controllo schiantandosi sull’asfalto. L’impatto è stato fortissimo tanto che il 20enne è morto durante il tragitto in ospedale.

