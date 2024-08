Ventenne morto nel Brindisino, indagato conducente dell’auto

agenzia

Accusato di omicidio stradale. Lorys sbalzato fuori dal veicolo

BARI, 13 AGO – E’ risultato positivo all’alcol test ed è indagato per omicidio stradale il 19enne che era all guida dell’Opel Corsa dalla quale, all’alba del 12 agosto, è caduto, morendo, Lorys Bellapianta, il 20enne lombardo che era in vacanza in provincia di Brindisi con alcuni amici. A quanto si apprende in auto erano in cinque. Secondo quanto ricostruito finora, Lorys viaggiava sul sedile posteriore dell’auto quando lo sportello si è aperto ed è caduto sbattendo la testa sull’asfalto. Domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia. Il 19enne è difeso dall’avvocato Francesco Sozzi.

