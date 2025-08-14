Ventenne privo di sensi ripescato in Adda nel Lodigiano

agenzia

Soccorritori stanno cercando di rianimarlo

MERLINO (LODI), 14 AGO – Un ventenne è stato ripescato stasera, dal fiume Adda all’altezza della chiusa del Vacchelli in località Marzano-Bocchi nel comune di Merlino, privo di sensi dai Vigili del Fuoco di Lodi che lo stavano cercando fin dalle 18.30 quando era stato dato l’allarme della sua scomparsa in zona. Il recupero è avvenuto con l’elicottero Drago dei Pompieri e immediatamente sono iniziate, a loro cura, le manovre di rianimazione, in attesa che sul posto arrivasse il soccorso sanitario. I sanitari di Areu sono, quindi, arrivati intorno alle 19.40 e tuttora sono in atto manovre di rianimazione per cercare di salvare la vita al giovane.

