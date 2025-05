Ventiseienne trovata morta in hotel a Roma, si farà autopsia

agenzia

Era titolare di un ristorante ad Aprilia, suicidio tra ipotesi

ROMA, 26 MAG – Una ragazza di 26 anni, titolare di un ristorante ad Aprilia, vicino Roma, è stata trovata morta in un hotel in zona Valleranello a Roma. Inutili i soccorsi per la giovane. La mamma aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri che indagano sull’accaduto. Tra le ipotesi un suicidio con un mix di farmaci, ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso.

