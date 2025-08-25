Ventisettenne trovato morto in casa dai genitori: era davanti al pc con indosso una maschera antigas

teramo

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella di una pericolosa challenge che circola sui social network e sulle piattaforme di streaming

Un ragazzo di 27 anni, originario di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all’interno della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, che lo hanno rinvenuto senza vita davanti al computer, con indosso una maschera antigas. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe inalato gas refrigerante.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella di un gesto volontario, forse legato a una delle pericolose challenge che circolano sui social network e sulle piattaforme di streaming. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi concreti che confermino questa pista.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno sequestrato il cellulare, il computer e altro materiale informatico per approfondire le indagini.