Vento a oltre 140 km/h in alta montagna in Alto Adige

agenzia

Soffia anche a valle, 80 km/h a Molini di Tures

BOLZANO, 24 DIC – Le correnti settentrionali stanno causando forte vento in quota in Alto Adige: alla stazione meteo Punta di Dan, a 2808 metri di quota, in val di Fundres, nei pressi del Brennero, sono stati misurati 146 km/h. Il vento soffia anche a valle, per esempio con 80 km/h a Molini di Tures. Si registra qualche intervento dei vigili del fuoco per alberi sradicati, per il momento però senza particolari disagi per la viabilità. Il vento diminuirà comunque nelle prossime ore.

