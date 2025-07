Vento e nubifragi nella notte, 300 interventi in Lombardia

Meteo

Vigili del fuoco al lavoro per ultimare gli interventi

Ancora maltempo in Lombardia, dove nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 300 interventi. I forti nubifragi hanno interessato diverse aree della Regione, colpendo in particolare le province di Bergamo, Como, Lecco, Varese e Monza e Brianza. Le criticità maggiori sono legate ad allagamenti di box, cantine e locali interrati, alberi caduti o pericolanti. Le operazioni proseguono per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Un centinaio gli interventi soltanto nella provincia di Monza e Brianza, una trentina dei quali nel comune di Usmate Velate, dove è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza. Impegnate tutte le squadre permanenti del Comando provinciale di Monza e Brianza, insieme ai distaccamenti volontari dell’intero territorio brianzolo.

