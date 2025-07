Vento forte, cancellate a Napoli corse via mare per le isole

agenzia

Sospesi i collegamenti veloci dal Beverello con Ischia e Procida

ISCHIA, 28 LUG – I forti venti che spirano da ieri nel mar Tirreno centrale stanno avendo conseguenze sui servizi di collegamento marittimo per le isole di Ischia e Procida. A farne le spese sono i mezzi veloci in partenza da Napoli e diretti alle due isole con alcune corse che sono state cancellate. In particolare risultano sospesi tutti i collegamenti dal Molo Beverello di Napoli per il porto di Forio d’Ischia. Al momento risultano cancellati anche alcuni collegamenti da Napoli per Ischia e Procida mentre di altri si attende la conferma. Per chi deve mettersi in viaggio per le isole del Golfo di Napoli è consigliabile consultare preventivamente i siti internet e il call center delle compagnie di navigazione per accertarsi della regolarità dei collegamenti prescelti.

