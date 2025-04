Vento forte nel golfo,aliscafi a singhiozzo per Ischia e Procida

agenzia

Disagi per chi viaggia per mare tuttavia dovrebbero attenuarsi

ISCHIA, 17 APR – Il ponte pasquale 2025 inizia col mare mosso e collegamenti marittimi irregolari per Ischia e Procida. Il vento che spira forte da ieri sera ha ingrossato il mare e reso difficoltosa la navigazione per gli aliscafi diretti alle due isole con conseguenti cancellazioni di corse programmate per i porti di Procida, Ischia e Forio. Restano invece attualmente regolari i collegamenti per le due isole operati con le navi traghetto ed in partenza dagli approdi di Pozzuoli e Napoli Porta di Massa. Secondo le previsioni meteorologiche comunque i disagi per chi viaggia per mare in questi giorni sono destinati a terminare presto: il vento che attualmente soffia nel golfo di Napoli (e che ieri sera ha raggiunto punto di oltre 55 nodi ad Ischia, mettendo in difficoltà le navi all’ormeggio a Casamicciola ed Ischia Porto) andrà attenuandosi già dal pomeriggio di oggi così da permettere ai turisti di raggiungere senza grosse difficoltà le isole partenopee

