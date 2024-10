Ventunenne ferito a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano

agenzia

Spari contro giovane da un'auto mentre era in piazza con amici

NAPOLI, 25 OTT – Un ventunenne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe ieri notte mentre si trovava in piazza Antonio De Curtis, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il giovane è stato accompagnato nell’ospedale “La Schiana” dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato due ferite d’arma da fuoco: le sue condizioni di salute al momento non destano preoccupazioni. Secondo il racconto fornito dalla vittima alla Polizia di Stato del locale commissariato, il fatto di sangue è avvenuto intorno a mezzanotte: il ragazzo, incensurato, era in piazza con degli amici quando si è avvicinata un’auto dalla quale sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Sul ferimento sono in corso ora indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato di Pozzuoli.

