Verifiche su giovane scomparso per cadavere trovato a Spoleto

Rilievi dei carabinieri sezione investigazioni scientifiche

SPOLETO (PERUGIA), 22 SET – Stanno verificando anche la possibilità che sia un giovane scomparso da qualche giorno a Spoleto i carabinieri che indagano sul cadavere non ancora identificato trovato nei pressi della ferrovia nella zona della città umbra. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che si trovano nell’area. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche insieme ai militari dei reparti territoriali. Coordinati sul posto dal magistrato di turno della Procura di Spoleto guidata da Claudio Cicchella.

