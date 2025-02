Versano 330mila euro per comprare Ferrari e Porsche ma è truffa

agenzia

Concessionario usa soldi per acquistare auto da competizione

NAPOLI, 04 FEB – Ha indotto due clienti a versare circa 330mila euro per acquistare una Ferrari modello 488 Pista ed una Porsche Carrera ma le auto non sono mai state consegnate. E’ accusato di truffa e autoriciclaggio un commerciante di autovetture di lusso di Caivano sottopposto all’obbligo di dimora. Le attività investigative dirette dalla Procura di Napoli nord e svolte dal gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore hanno consentito di scoprire che il commerciante, dopo aver realizzato la truffa, ha reimpeigato i soldi per l’acquisto, in Germania, di una Porsche da competizione modello FT3 Rs.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA