Verso 5.000 insegnanti di sostegno in più

agenzia

Emendamento alla manovra preparato dal ministero dell'Istruzione

ROMA, 11 DIC – Cinquemila insegnanti di sostegno in più dall’anno scolastico 2025-2026 per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità: lo prevede una bozza di emendamento alla manovra messo a punto dal ministero dell’Istruzione. L’obiettivo, si legge nella relazione illustrativa, è incrementare la qualità dell’offerta formativa e valorizzare il personale scolastico, per rispondere all’aumento del numero di studenti con disabilità certificata. Un incremento costante che “richiede una risposta strutturale che garantisca una copertura adeguata e stabile delle cattedre di sostegno nelle istituzioni scolastiche”, spiega la relazione. La misura, che produce oneri aggiuntivi pari a 81.831.667 euro per l’anno 2025 e 245.495.000 euro a decorrere dall’anno 2026, viene coperta utilizzando in parte il Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico (25 milioni di euro per il 2025 e 75 milioni di euro dal 2026), e in parte riducendo le risorse finanziarie destinate alle supplenze brevi e saltuarie (56.831.667 di euro nel 2025 e 170.495.000 di euro a decorrere dal 2026).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA