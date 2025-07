Verso l’esodo, traffico da bollino rosso nel weekend

agenzia

Viabilità Italia, sarà nero nei primi due sabati di agosto

ROMA, 17 LUG – Entra nel vivo l’esodo estivo, co traffico intenso sulle strade delle vacanze. Nel weekend previsto il bollino rosso, mentre sarà nero per i primi due sabati di agosto. E’ l’indicazione di Viabilità Italia. E’ probabile che nei prossimi due fine settimana il traffico in fase di partenza si distribuisca con spostamenti in intensificazione dal pomeriggio del venerdì e si mantenga piuttosto sostenuto per la giornata del sabato e della domenica mattina. Il rientro si concentrerà nel pomeriggio di domenica e, residualmente, nella mattinata di lunedì. Nelle prime due settimane di agosto si prevede il consueto ulteriore incremento dei flussi, con consistenti movimenti di traffico in partenza nei venerdì pomeriggio e la tendenza in aumento nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì. La settimana di Ferragosto sarà segnata da probabili partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere. Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e 1 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA