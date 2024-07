Vescovo Trieste, attenzione alle persone, specie le più fragili

agenzia

Mons. Trevisi presenta la 50/a Settimana sociale dei cattolici

TRIESTE, 02 LUG – La settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio, porrà uno “sguardo globale su ciò che sta ferendo l’umanità intera attraverso un dialogo concreto con le persone in carne ed ossa”. E’ questa la modalità della chiesa: “Attenzione alle persone, a partire da quelle più fragili”. Lo ha annnciato mons. Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, a margine della conferenza stampa di presentazione della 50/a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia che sarà imperniata sul tema “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. Il Vescovo ha aggiunto che “non possiamo essere distratti riguardo alle sofferenze di chi abbiamo accanto, in un mondo che è tutto interconnesso e non soltanto attraverso le reti digitali ma anche attraverso i fenomeni migratori”. La religione cristiana in Italia vuole “riscoprire un mondo più bello, quello che Dio ci affida – ha aggiunto Trevisi – E lo vogliamo fare con tutti, senza entrare in contrapposizioni sterili che tante volte sanno di ideologia invece che guardare alle persone, ai loro problemi, alle loro ferite e cercare un nostro stile di cristiani e di chiesa”.

