Vespucci a Venezia, la pioggia non ferma le scolaresche

agenzia

Dalle ore 14 visite aperte per cittadini e turisti prenotati

VENEZIA, 28 MAR – Si è aperta con la pioggia, e le previsioni meteo non sono clementi nemmeno per domani, la prima giornata di visite alla nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata da ieri sera in riva San Biasio a Venezia, nell’ambito del tour del Mediterraneo che ha preso il via da Trieste, dopo 46mila miglia percorse in giro per il mondo. Ombrelli alla mano, casacche impermeabili e cappucci calati in testa, le scolaresche si sono messe ordinatamente in fila guidate dai propri insegnanti, attendendo pazientemente il proprio turno prima di salire a bordo. Se disdette ci sono state, si possono contare sulle dita di una mano: gli organizzatori assicurano che il flusso di studenti è stato costante e non ci sono stati imprevisti di sorta. A partire dalle ore 14 inizieranno invece le visite aperte a tutti i cittadini e turisti, che già in tarda mattinata non hanno perso l’occasione per assieparsi dietro le transenne e sul ponte dell’Arsenale, per immortalare il Vespucci e scattare selfie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA