Vespucci celebra Marconi, presentato catalogo mostra Rai

agenzia

Sul veliero panel dedicato all'inventore della radio

GENOVA, 11 GIU – L’Amerigo Vespucci celebra Guglielmo Marconi. La nave scuola della Marina Militare, che ieri ha concluso nel porto di Genova il suo tour mondiale, ha ospitato la presentazione di ‘Guglielmo Marconi. Prove di trasmissione’, catalogo della mostra dedicata all’inventore della radio che la Rai ha promosso nel 150/o anniversario dalla sua nascita e in concomitanza con i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio. “Non c’era posto migliore della Vespucci, che con il suo tour ha portato nel mondo il meglio dell’Italia, per dare il meritato risalto alle invenzioni di Guglielmo Marconi e ricordare il suo genio”, ha sottolineato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Abbiamo ridato all’Italia un capitale cognitivo di valore inestimabile che non guarda al passato dallo specchietto retrovisore ma si rinnova ogni volta”, ha aggiunto il ‘Comunicatore italiano’ Pier Domenico Garrone. Con i curatori del catalogo, Roberto Ferrara e Ennio Matano, al panel, moderato dalla conduttrice tv Veronica Maya, sono intervenuti anche Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi che ha ricordato il grande successo del Tour Vespucci – “un modo nuovo di fare marketing istituzionale che, soltanto sui social, ha superato il miliardo e trecento milioni di visualizzazioni, generando a livello mondiale un sentimento positivo dell’88,1%” -, e Giulia Fortunato, presidente del Comitato Marconi 150, che ha ricevuto in dono da Augusta Pallavicini un berretto appartenuto a Marconi che lo aveva regalato al nonno. “La mia famiglia lo ha gelosamente custodito per tutti questi anni – ha detto – ma ora è il momento di restituirlo agli italiani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA