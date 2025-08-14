Vessa la moglie per anni, poi l’accoltella

agenzia

Profonda ferita per la donna, lo bloccano a Napoli i Carabinieri

NAPOLI, 14 AGO – 52 anni, incensurato, nei suoi confronti nessuna denuncia in precedenza ma per i carabinieri ha sottoposto la moglie ad anni di vessazioni.L’ultima quando l’uomo ha colpito la donna con un coltello a scatto, provocandole una ferita profonda al braccio sinistro.L’arma è stata sequestrata, sulla lama ancora evidenti macchie di sangue.In casa anche una pistola a salve senza tappo rosso. Il 52enne, dopo un tentativo di resistenza, è stato portato in camera di sicurezza. Il suo arresto da parte dei militari del nucleo operativo e della Pmz (Pattuglia mobile di zona) di Napoli Stella per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate è stato convalidato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA