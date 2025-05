Veste ancora invernale per Marmolada, la vetta sommersa di neve

agenzia

Capanna Punta Penia (3.343 metri) spunta a stento dal bianco

ROCCA PIETORE, 08 MAG – Un maggio carico di neve come non si vedeva da tempo sulla Marmolada, il massiccio al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. Le copiose nevicate verificatesi in quota negli ultimi giorni – e che potrebbero protrarsi fino a venerdì – hanno quasi completamente sommerso le strutture della Capanna di Punta Penia, a 3.343 metri d’altitudine, che dalle telecamere della stazione metereologica ‘dolomitesmeteo.it’ appaiono avvolte da vele di neve ventata, alte diversi metri. Una situazione non rara per la vetta più alta delle Dolomiti, ma che difficilmente si è riscontrata a primavera inoltrata. In queste ultime settimane le perturbazioni che hanno attraversato il nord hanno portato sempre nevicate in quota, con tempeste di vento che sulla Marmolada hanno raggiunto anche i 130 chilometri all’ora.

