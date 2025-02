agenzia

Sul ciglio della strada per scongiurare i rischi idrogeologici

CAPRI, 04 FEB – Via Krupp: a Capri arrivano gli alert anti frane posti sul ciglio del costone di una delle strade più spettacolari per scongiurare i rischi idrogeologici. La decisione dell’amministrazione comunale è stata presa con una delibera di giunta presieduta dal sindaco Paolo Falco e rientra nel progetto di messa in sicurezza di Via Krupp partito da qualche anno attraverso un partenariato tra il Comune di Capri e la Gheller, una società del nord specializzata in questo tipo di interventi. Dopo la riapertura avvenuta nel giugno 2023, il progetto è continuato con una serie di chiusure mirate quando sono disposti gli interventi di manutenzione e la maggiore messa in sicurezza per i turisti e cittadini che attraversano la tortuosa via Krupp che dai giardini di Augusto nel centro di Capri arriva sull’altro versante di Marina Piccola. L’intervento che inizia in questi giorni è parte integrante del progetto e prevede l’istallazione di una struttura di alert che può essere monitorata anche da remoto prevedendo e anticipando qualsiasi movimento della roccia evitando così pericoli o incidenti idrogeologici, assicurando l’incolumità pubblica di chi attraversa la strada che dovrà comunque restare chiusa al transito in caso di allerta meteo gialla. Il sindaco Paolo Falco spiega: “Via Krupp resterà chiusa per consentire all’impresa di poter effettuare il tipo di intervento previsto e verificare ogni criticità che potrebbe essersi verificata in questo periodo invernale”. I lavori dovrebbero essere ultimati quando l’isola è pronta per la riapertura della stagione turistica.

