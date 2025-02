Via libera a Pdl su body shaming,giornata nazionale il 16 maggio

agenzia

Conclusi lavori Commissione,ora l'Aula.Semenzato,'buona notizia'

ROMA, 12 FEB – Via libera della Commissione affari sociali della Camera alla proposta di legge contro il body shaming che ora dovrà essere calendarizzata in Aula. La proposta, la cui prima firmataria è la deputata di Noi Moderati Martina Semenzato, prevede, tra l’altro, di istituire una giornata nazionale contro il body shaming da celebrare ogni anno il 16 maggio. Oggi la commissione ha dato parere favorevole a cinque emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. “La proposta prevede di identificare il 16 maggio – ha spiegato la prima firmataria – come giornata di sensibilizzazione contro la denigrazione ovviamente dell’aspetto fisico che noi chiamiamo body shaming e una serie di attività diffusionali che abbracciano la società civile e le scuole. Ma anche che ci sia un focus attraverso iniziative e campagne istituzionali contro questo terribile atto di bullismo, perché di bullismo si tratta, che ha una specificità sempre più evidente di attaccare l’aspetto fisico delle persone legato al peso, all’età e al genere. La maggior parte delle critiche al fisico riguardano le donne. Tra le conseguenze che un atto di violenza può avere sulle persone, ci sono anche i disturbi alimentari”. La proposta di legge, ha spiegato Semenzato, è nata due anni fa insieme alla mozione sui disturbi alimentari “approvata – precisa – quando ho promosso l’intergruppo body shaming e disturbi alimentari collegando questi due fattori. Si tratta di una piccola soddisfazione perchè oggi abbiamo la mozione sui disturbi alimentari, l’aggiornamento dei lea (livelli essenziali di assistenza) sui disturbi alimentari ed ora andrà in Aula anche la legge contro il body shaming è quindi la chiusura di un percorso”. Con gli emendamenti approvati è stato identificato anche il colore della giornata. “Si tratta del fucsia – ha detto Semenzato – rappresenta l’ottimismo dinamico ed anche l’evoluzione personale che porta all’affermazione di se stessi, è il colore dell’inclusione”. E sempre con gli emendamenti è stato definito “fondamentale” il ruolo delle campagne sui massmedia e delle attività scolastiche per la promozione della lotta al body shaming. “Si tratta di un notizia positiva – ha concluso Semenzato – in cui c’è stata un ottima collaborazione e un lavoro trasversale tra maggioranza e minoranza”.

