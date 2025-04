Via libera al maxi incidente probatorio per l’omicidio di Chiara Poggi

GARLASCO

Via libera al maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco di quasi 18 anni fa, per il quale è già in carcere dal 2015, come condannato definitivo, Alberto Stasi.

Un accertamento che comprenderà, oltre alla comparazione tra il Dna del 37enne e i risultati del materiale trovato su unghie e dita della 26enne, anche analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi ed oggetti, come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e pure i «para-adesivi» di tutte le impronte.

Lo ha stabilito la gip di Pavia Daniela Garlaschelli, che ha accolto la richiesta della Procura guidata da Fabio Napoleone, dell’aggiunto Stefano Civardi e della pm Valentina De Stefano, nelle indagini riaperte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e che per l’amico del fratello di Chiara furono archiviate nel 2017 e poi di fatto anche nel 2020.

La comparazione dei profili genetici che saranno trovati, come stabilito dalla giudice anche su richiesta della difesa di Sempio, coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia, sarà estesa, però, pure ad altre persone che frequentavano la villetta di Garlasco, che potranno essere mano a mano individuate. Una sorta di caccia ai vari Dna maschili, in relazione alle diverse parti della scena del crimine.

Nell’udienza fissata per il 9 aprile la gip conferirà l’incarico, con tanto di quesito e termine, al perito scelto per l’accertamento che serve a cristallizzare le prove per l’eventuale processo, ossia ad Emiliano Giardina, genetista forense che si occupò del caso Yara come consulente dei pm di Bergamo. E che di recente, tra i suoi tanti incarichi, è stato indicato come perito nell’omicidio di Pierina Paganelli.

Cinque i punti fissati dalla gip nella sua ordinanza. In primo luogo, l’analisi dei profili genetici (ci sarebbe anche un ignoto 2) estrapolati dai «margini ungueali» di Chiara Poggi, così come riportati nei risultati del genetista Francesco De Stefano, che firmò la perizia nel processo d’appello bis, nel quale Stasi fu condannato a 16 anni. In secondo luogo, il perito Giardina dovrà verificare la «possibilità o meno» di ritenere “utilizzabile» per un confronto quegli stessi profili genetici ottenuti dalle unghie di Chiara e «allo stato attuale” dell’evoluzione tecnica e scientifica. E da comparare semmai col profilo genetico di Sempio, dopo che la Procura di Pavia, col suo consulente Carlo Previderè, è convinta di aver già ottenuto un match.

In terzo luogo, si procederà con l’estrazione del Dna dai «para-adesivi» delle impronte, da tutti quelli recuperati con le nuove indagini. Quarto punto, poi, l’estrazione del Dna «dai campioni biologici e dai reperti» mai sottoposti ad analisi negli anni o che hanno dato «esito dubbio» o inconcludente. Tra questi quelli già emersi nei giorni scorsi e che avevano chiesto i pm, ovvero quelli trovati all’unità di medicina legale dell’Università di Pavia, come un frammento del tappetino del bagno.

Infine, la «comparazione» tra i Dna estrapolati in tutte le varie analisi per verificare l’eventuale «corrispondenza» non solo con quello di Sempio, ma pure con quelli di Stasi, dei componenti di «sesso maschile» della famiglia Poggi e di tutti gli «eventuali soggetti maschili» che frequentavano la villetta di Garlasco e che saranno individuati dalla giudice, dopo “indicazioni» e un «contraddittorio» tra le parti. La gip potrà, dunque, se necessario, e se gli altri Dna non saranno già a disposizione dagli esami dell’epoca, disporre prelievi su alcune persone.

Anche Stasi, a cui è stato notificato il provvedimento, potrà nominare propri consulenti (Lutz Roewer e Ugo Ricci sono quelli che hanno firmato la consulenza che ha dato impulso alle nuove indagini). La difesa di Sempio sceglierà formalmente, sempre il giorno dell’udienza, l’ex comandante del Ris Luciano Garofano, mentre le parti civili, ossia i genitori e il fratello di Chiara Poggi, con gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna, indicheranno lo storico consulente Marzio Capra.