Viaggia con 104 chili di preziosi, denunciato per ricettazione

agenzia

GdF Arezzo, non sapeva dire perché. Merce vale 250.000 euro

AREZZO, 05 MAR – Denunciato per ricettazione dalla guardia di finanza ad Arezzo un uomo che nel bagagliaio dell’auto aveva numerose scatole contenenti migliaia di monili in argento (collane, bracciali, catenine) per un peso di oltre 104 chili e un valore commerciale di circa 250.000 euro e di cui non sapeva giustificare la provenienza e a che titolo li trasportasse. Tutti i preziosi sono stati sequestrati a fini probatori. Il conducente dell’auto è un magrebino residente in Emilia Romagna e, riferiscono le Fiamme gialle aretine, non era in grado di esibire idonea documentazione che giustificasse la liceità della provenienza della merce, o che attestasse un suo rapporto di lavoro con un’azienda operante nel settore dei metalli preziosi. Non aveva neanche le autorizzazioni per il trasporto o la commercializzazione dei monili, né risultava titolare di partita Iva. Perquisita anche la sua abitazione in provincia di Modena, dove è residente, nella quale è stato trovato denaro contante per oltre 142.000 euro, che è stato sequestrato. Il controllo stradale è stato fatto nella zona industriale di San Zeno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA