Vice presidente Campania, terzo mandato? Siamo tranquilli

agenzia

'Le ore sono frenetiche per chi vive le frenesie?

NAPOLI, 01 NOV – “Le ore sono frenetiche per chi vive le frenesie, noi siamo assolutamente tranquilli”. Così Fulvio Bonavitavola, vice presidente della Regione Campania, e molto vicino a Vincenzo De Luca, ha risposto a Salerno ad un giornalista che gli chiedeva dello scontro in corso con il Pd sul tema del terzo mandato per il governatore in carica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA