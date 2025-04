‘Vidi Emanuela a corso Rinascimento, aveva un appuntamento’

agenzia

La superteste Sabrina Calitti sentita dalla Commissione Orlandi

ROMA, 10 APR – Spuntano una telefonata all’interno della scuola di musica Ludovico Tomaso da Victoria dalla cabina telefonica dell’istituto; la spiegazione di Emanuela ‘ho un appuntamento’ e infine l’immagine dell’ultimo ricordo di lei, “l’ho vista sola su corso Rinascimento sul marciapiede dal lato di piazza Sant’Agostino”, dalla testimonianza di Sabrina Calitti, allieva anche lei come Emanuela Orlandi della scuola di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’. Calitti la settimana scorsa, all’ultimo, aveva dato forfait alla Commissione di inchiesta bicamerale sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. Riconvocata, oggi, accompagnata da un avvocato, si è finalmente presentata a palazzo San Macuto e ha reso dichiarazioni con particolari inediti. Alla stesso tempo, diversi commissari, al termine di oltre tre ore di domande, si sono detti insoddisfatti per una testimonianza in diversi passaggi in contraddizione con quanto dichiarato dalla donna a verbale, quando fu ascoltata dalla Squadra mobile di Roma il 29 luglio del 1983. Nelle sue parole la ricostruzione del pomeriggio del 22 giugno 1983, il giorno in cui Emanuela Orlandi ha fatto perdere le tracce di sé fino ad oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA