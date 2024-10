Vigilante schiacciato da un cancello a Tivoli, è grave

agenzia

ROMA, 20 OTT – Incidente sul lavoro ieri sera a Tivoli Terme, vicino Roma. Un vigilante notturno è rimasto schiacciato sotto un cancello di un’azienda di trasporto merci. Mentre stava chiudendo, il cancello sarebbe uscito dai binari. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e il 118. Il 64enne è stato trasportato all’ospedale in codice rosso e in prognosi riservata. Sul posto anche personale dello Spresal dell’Asl Roma 5. In corso indagini per ricostruire la dinamica.

