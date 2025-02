Vigili del fuoco salvano 13enne da un incendio all’ottavo piano

agenzia

Il rogo nel Milanese, il ragazzo si era rifugiato su un balcone

MILANO, 01 FEB – I vigili del fuoco di Milano hanno salvato con un’autoscala un ragazzo di 13 anni che si era rifugiato su un balcone all’ottavo piano di un edificio in cui era scoppiato un incendio in via Cilea a Pioltello. Le fiamme si sono sviluppate appunto in un appartamento all’ottavo piano dell’edificio e i vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Le fiamme sono state controllate ed è stato evitato che si propagassero ad altri piani. I vigili del fuoco sono quindi rimasti sul posto per le operazioni di bonifica e per garantire che la situazione tornasse alla normalità. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine.

