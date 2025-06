Villa Pamphili, madre Anastasia sarà sentita da inquirenti

agenzia

Tramite rogatoria o in Italia. A luglio nuovi risultati autopsia

ROMA, 20 GIU – I pm della Procura che indagano per il duplice omicidio di Villa Pamphili potrebbero ascoltare tramite rogatoria la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta a poca distanza dal corpo della figlia di circa un anno. La madre, che non aveva notizie della ragazza dal 2 giugno, ha riconosciuto la figlia da uno dei tatuaggi che aveva su un piede. La signora, che vive a Omsk, città della Siberia meridionale, potrebbe essere sentita anche in Italia nel caso in cui dovesse raggiungere il nostro Paese. Arriveranno per luglio i risultati degli esami istologici che dovranno accertare le cause della morte di Anastasia. La prima fase dell’autopsia non è servita ad accertare i motivi del decesso, anche alla luce del fatto che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le analisi di laboratorio sui campioni prelevati consentono di identificare le cause di morte compresa anche l’ipotesi di un soffocamento anomalo, come ad esempio un cuscino, che era stata scartata in un primo momento. Sul fronte delle indagini gli inquirenti potrebbero recarsi a Larissa, dove è detenuto Francis Kaufmann, il cittadino americano arrestato per gli omicidi. Dalle verifiche è, intanto, emerso che l’americano avrebbe utilizzato il passaporto con il nome di Rexal Ford per comprare la sim telefonica a Roma.

