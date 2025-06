Villaggio Italia, expo d’eccellenza sulla scia del Vespucci

agenzia

Andreoli, così è nato il luogo per esaltare il nostro meglio

(dell’inviato Domenico Palesse) (ANSA) – GENOVA, 12 GIU – Raccontare l’Italia nel mondo, miglia dopo miglia, sulla scia dell’Amerigo Vespucci. Un expo itinerante che nel tempo si è trasformato in una piattaforma di incontri di culture, una gigantesca agorà dove conoscersi e farsi conoscere. Il Villaggio Italia ha accompagnato la “nave più bella del mondo” nel suo viaggio epico nei cinque continenti, mostrando l’eccellenza del Paese e riportando a casa il racconto dei popoli incontrati nei 23 mesi in mare. L’azzurro delle bandiere con l’hashtag #wearevespucci ha colorato i porti di tutto il globo, da Los Angeles a Gedda, passando per Singapore e Doha. Un’avventura replicata anche in Italia, nel tour Mediterraneo, dove l’esposizione è diventata ‘Villaggio IN Italia’, toccando le coste della penisola intera, da Trieste a Genova, dove tutto è partito l’1 luglio 2023. A organizzare e pianificare quella che all’inizio sembra essere un’ambiziosa scommessa è stata Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa, guidata dall’amministratore delegato Luca Andreoli. “Avevamo bisogno di uno spazio fisico dove poter dare spazio alle tante filiere che ci rappresentano, dall’arte alla cultura o il cibo e la tecnologia – le sue parole – Per questo è nato il Villaggio Italia”. Dal made in Italy all’arte, dal cinema alla musica, il Villaggio ha animato i porti di tutto il mondo, all’ombra della nave scuola della Marina Militare. Lo shop e la conference hall, gli stand e le aree dedicate ai bambini: una grande piazza fatta di dibattiti e incontri, proiezioni e concerti. Momenti indissolubili impressi anche in un libro fotografico dal titolo “Villaggio Italia, l’esposizione itinerante che ha conquistato il mondo”. Duecentocinquanta pagine che ripercorrono il “viaggio epico” – come l’ha definito lo stesso ministro Crosetto – dell’anziana signora dei mari, diventata ambasciatrice del made in Italy e “simbolo tangibile della nostra credibilità internazionale”, citando sempre il titolare della Difesa. “Il Villaggio Italia ha amplificato il concetto di bellezza legato al nostro Paese”, le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai. “Possiamo dire – chiosa – che siamo diventati tutti un Grande Equipaggio, tutti insieme, per raggiungere il comune obiettivo di raccontare con orgoglio l’Italia”. Quel “sistema Paese” che è riuscito a vincere l’ambiziosa scommessa di mettere in mostra l’eccellenza italiana e diventare un modello da cui prendere ispirazione.

