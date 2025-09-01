La partita
Calcio, il Viminale si pronuncia: «Per noi Italia-Israele si può giocare»
Il match è in programma il 14 ottobre ad Udine
“Per quanto di competenza del Viminale”, la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente. Così fonti del ministero dell’Interno contattate dall’ANSA. In un’intervista il sindaco del capoluogo friuliano, Felice De Toni, aveva auspicato un rinvio del match per preoccupazioni legate all’ordine pubblico.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA