Vinitaly, senza il vino l’Italia perderebbe l’1,1% del Pil

Enologia

Togliere il vino al Belpaese equivarrebbe, in termini di Pil, a cancellare quasi tutto lo sport italiano, compreso il calcio. Lo afferma Veronafiere, che con l’Osservatorio Uiv-Vinitaly ha presentato oggi, alla vigilia della prima giornata nazionale del Made in Italy e in avvio della manifestazione, i risultati del progetto: «Se tu togli il vino all’Italia. Un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto». Il progetto, pensato sulla scorta dei frequenti attacchi rivolti alla «bevanda nazionale», comprende un’analisi d’impatto economico commissionata a Prometeia e un focus dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly su tre – tra tantissimi – territori simbolo a trazione enologica: Barolo, Montalcino ed Etna.