Vino nel biberon per errore, la nonna ha confuso le bottiglie

Per i carabinieri si è trattato di un incidente domestico

BRINDISI, 30 APR – È stata la nonna, e non la mamma, a utilizzare per errore il vino al posto dell’acqua per preparare il latte in polvere al bimbo di 4 mesi della provincia di Brindisi finito in coma etilico. Lo hanno accertato i carabinieri che hanno anche acquisito ulteriori conferme che si sia trattato di un incidente domestico. A indurre la nonna in errore sarebbe stato il fatto che la bottiglia in cui era contenuto il vino bianco fosse scura. Il piccolo è ricoverato nella rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e le sue condizioni migliorano, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

