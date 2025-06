Viola divieto avvicinamento a ragazza, arrestato un 22enne

agenzia

Trieste, la giovane, molestata, già aveva presentato denuncia

TRIESTE, 12 GIU – Un giovane, cittadino italiano, di 22 anni, residente in provincia di Taranto, è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’arresto è stato effettuato nel pomeriggio del 30 maggio scorso ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, dai militari della Stazione di Rozzol. I carabinieri, in mattinata, avevano ricevuto la querela della vittima, una ragazza di 23 anni del posto che già in passato aveva presentato denuncia nei confronti del ragazzo per atti persecutori a causa delle ripetute molestie. L’autorità giudiziaria aveva quindi sottoposto il giovane alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ma, nella notte tra il 29 e il 30 maggio, il giovane si era nuovamente presentato nei pressi dell’abitazione della vittima, e dopo vari messaggi informatici. I militari in forza della recente innovazione legislativa che consente di procedere all’arresto entro le 48 ore se vengono acquisiti elementi video-fotografici o informatici da cui emerga inequivocabilmente il fatto, hanno avviato ricerche del giovane, rintracciato e portato in carcere a Trieste in attesa dell’udienza di convalida.

