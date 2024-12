Violenta e minaccia ragazza minorenne, arrestato diciassettenne

agenzia

Commissariato Villa San Giovanni ha eseguito ordinanza cautelare

VILLA SAN GIOVANNI, 27 DIC – Violenza sessuale e minacce aggravate ai danni di una ragazza minorenne. Sono i reati che vengono contestati ad un diciassettenne arrestato dal personale del Commissariato di Villa Giovanni della polizia di Stato. L’arresto é stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti contestati al diciassettenne risalgono allo scorso mese di novembre. La violenza sessuale sarebbe avvenuta all’interno di un bagno pubblico e il diciassettenne avrebbe poi rivolto alla vittima minacce di morte per costringerla al silenzio. Il diciassettenne é stato associato nel carcere per i minorenni di Catanzaro.

