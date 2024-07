Violenta e sequestra donna vicino a stazione di Pisa, fermato

agenzia

Egiziano di 45 anni l'aveva conosciuta da poco poi l'aggressione

PISA, 17 LUG – Un egiziano di 45 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di una donna conosciuta poco prima alla stazione di Pisa. Sull’episodio ha indagato tempestivamente la squadra mobile pisana dopo che la vittima aveva denunciato la violenza subita agli agenti della polizia ferroviaria. Secondo quanto riferito – spiega una nota diffusa stamani dalla polizia, “la donna l’altra notte ha incontrato l’egiziano, irregolare sul territorio, pregiudicato, alla stazione centrale e l’uomo si era mostrato inizialmente gentile per poi prenderla di soprassalto al collo e minacciandola con una pietra le ha intimato di seguirla in una zona appartata poco distante dalla stazione, dove per ore” l’avrebbe violentata. La vittima è fuggita solo quando il 45enne si è addormentato e ha raggiunto gli uffici di polizia per cercare protezione. L’egiziano, senza fissa dimora e già condannato per violenza di genere, è stato condotto nel carcere Don Bosco di Pisa.

