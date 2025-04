Violenta grandinata nel Foggiano, ‘chicchi come palle ping pong’

agenzia

È durata qualche minuto e ha creato un manto bianco

SAN SEVERO, 25 APR – Una violenta ondata di maltempo con pioggia e grandine si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sui comuni dell’Alto Tavoliere, tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. “È stata molto intensa – dicono alcuni residenti di Torremaggiore -. I chicchi di grandine erano grossi come palline da ping pong. È durata qualche minuto ed ha creato un manto bianco”. Non si registrano, al momento, danni a persone o disagi alla circolazione. La pioggia ha interessato anche altre aree della provincia. L’ondata di maltempo segue quella di ieri che ha interessato soprattutto il comune di Lucera e alcuni centri del subappennino dauno. Rovesci si registrano anche a Bari e in provincia, senza particolari disagi alla circolazione.

