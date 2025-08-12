Violenta un’ottantenne: arrestato a Bracciano un 26enne

il caso

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda grazie alle telecamere della videosorveglianza

Un 26 enne, originario di Bracciano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano perché gravemente indiziato dei reati di rapina e violenza sessuale ai danni di una donna di 80 anni.

L’arresto risale al 3 agosto scorso. Gli inquirenti hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la notte precedente, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana, dove abita da sola e, sotto minaccia di un coltello, le avrebbe chiesto dei soldi e dell’oro. Ad un primo rifiuto della donna, poiché ne era sprovvista, il 26enne avrebbe abusato sessualmente di lei, poi l’avrebbe accompagnata allo sportello bancomat del paese per prelevare 500 euro per poi allontanarsi a piedi minacciando di ucciderla se avesse denunciato l’accaduto.