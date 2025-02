Violentata a 15 anni a scuola, studente 16enne rischia processo

agenzia

Procura per i minorenni di Genova ha chiuso l'inchiesta

GENOVA, 01 FEB – La Procura del tribunale per i minorenni di Genova ha chiuso l’inchiesta sulla presunta violenza sessuale subita da una studentessa quindicenne a scuola durante l’ora di ricreazione da parte di uno studente sedicenne che l’avrebbe trascinata per un braccio dentro i bagni e dopo averla fatta entrare con la forza in una sorta di sgabuzzino, attiguo ai servizi, avrebbe abusato di lei. Lo riporta ‘Il Secolo XIX’. Il pubblico ministero Francesca Ghiglione ha chiuso l’inchiesta e notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari ai legali dello studente indagato per violenza sessuale continuata e aggravata, che ora rischia il processo. Le indagini sono state seguite dai carabinieri. A pesare sul futuro giudiziario dello studente c’è un drammatico incidente probatorio a cui è stata sottoposta nei mesi scorsi la vittima degli abusi. La giovane, davanti ai giudici dei minori, ha ricostruito minuziosamente quanto avvenuto quella mattina (siamo alla fine del 2023) nei bagni dell’istituto scolastico genovese. Ha messo nero su bianco la violenza subita, il suo disperato rifiuto, la volontà di dire no a quegli abusi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA