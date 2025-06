Violentò donna di 74 anni, giudice lo tiene in carcere

agenzia

Aggressione a un'anziana di Pistoia, convalidato fermo di 21enne

FIRENZE, 23 GIU – Resta in carcere il giovane del Mali accusato di aver violentato e rapinato una donna di 74 anni a Pistoia il 21 giugno. Lo ha deciso il gip Fabio Gugliotta dopo aver convalidato il fermo. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere ed ha trasmesso, per competenza, gli atti alla procura di Pistoia. Il 21enne, difeso dall’avvocato Marco Tafi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quel pomeriggio, hanno ricostruito le indagini, aveva aggredito uno sconosciuto in un sottopassaggio, prima di incrociare la anziana vittima che stava rientrando a casa. Il 21enne l’avrebbe spinta, minacciata con un coltello e violentata nell’androne del condominio e poi nell’appartamento dove la donna aveva cercato rifugio. Nel frattempo sopraggiunse la figlia della 74enne e l’aggressore scappò da una finestra rapinando anche 105 euro e il cellulare alla vittima. Poi, hanno ricostruito gli investigatori della squadra mobile di Pistoia sulla base dei filmati delle telecamere, il giovane ha raggiunto la stazione ferroviaria ed è partito per Firenze dove poi è stato individuato e fermato dalla polizia.

